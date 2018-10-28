تعليق ناري لـ"أديب" على الزيادة السكانية .. هذا ما قاله

استنكر الإعلامي عمرو أديب إعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء زيادة عدد سكان مصر بمعدل 230 ألف نسمة خلال أكتوبر الجاري.
وتساءل، في برنامجه «الحكاية» على فضائية «إم بي سي مصر»، مساء السبت: «الناس دي هتاكل منين؟ هتتعلم فين؟ ومحدش يقول لي الصين مليار وحاجة، أنت مش الصين».
واعتبر أن «ثقافة المصريين ليست مثل ثقافة الصينيين، وإنتاجية المصريين ليست مثل إنتاجية الصينييين»، مشددًا على ضرورة إيجاد حل لمشكلة الزيادة السكنية.
وقال إن عدد السكان في مصر يزداد بمعدل 3 ملايين نسمة سنويًا، مضيفًا:«ده تعداد دول. لماذا لا تحدث توعية؟». وأضاف: «وزير التموين كل يوم بيتخانق على إضافة مواليد جدد على البطاقات، هتربيهم إزاي؟ هتجيب لهم سندوتشات إزاي، هتأكلهم بطاطس منين؟».
وتابع: «أي تنمية هتحصل هتاكلها الزيادة السكانية، مهما نميت ومهما زودت إنتاج لن تقدر على الوفاء بمتطلبات الزيادة السكانية»، مشيرا إلى «تقصير المسؤولين في معالجة الظاهرة».