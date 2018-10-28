متحدث "التموين": نجحنا في خفض سعر البطاطس

28 أكتوبر 2018 - 12:57 ص

صرح أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، بأن أجهزة الدولة نجحت في أقل من 48 ساعة في تخفيض سعر البطاطس من 14 جنيه إلى 6 جنيه.



وأضاف "كمال"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي هاني عبدالرحيم ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أنهم قاموا بحملات تفتيشية على الثلاجات، لافتًا إلى أن تكاتف أجهزة الدولة والعمل على خفض سعر البطاطس يعد رسالة للمواطن أن الحكومة بجانبه.

