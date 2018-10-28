» مصرع مالك نادي ليستر سيتي عقب تحطم طائرته

28 أكتوبر 2018 - 12:37 ص

أكدت مصادر شبكة “سكاي سبورتس” الإنجليزية، وفاة التايلاندي فيشاي سريفادانابرابا، مالك نادي ليستر سيتي، أثر انفجار الطائرة الخاصة به بجانب نجله والمدير الرياضي للنادي.



ليستر سيتي تعادل على ملعبه وست هام يونايتد بهدف لكل طرف في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي اليوم السبت، مباراة حضرها فيتشاي مالك النادي وصانع أمجاده، ويبدو أنها كانت الأخيرة له.

الطائرة الهليكوبتر أقلعت من منتصف أرضية ملعب ليستر بعد انتهاء المباراة وإخلاء الملعب، وهو المشهد الذي رصده استوديو التليفزيون البريطاني.