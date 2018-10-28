مقتل قيادي في تحرير الشام على يد مجهولين في حلب

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مجهولين اغتالوا قياديا ميدانيا مع مرافقه في هيئة تحرير الشام في حلب السورية.
وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان، أوردته قناة «روسيا اليوم» مساء السبت، إن مسلحين مجهولين قاموا بإلقاء قنبلة على منزل القيادي في هيئة تحرير الشام في منطقة المهندسين بالضواحي الغربية لمدينة حلب، الأمر الذي أدى إلى مقتله ومرافقه.
وأشار البيان إلى أن عدد من اغتيلوا في ريف حلب وإدلب وحماة ارتفع إلى 379 شخصا، منذ أبريل الماضي، مؤكدا أن من بين الضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال وعدد من المسلحين ينتمون إلى الفصائل العاملة في محافظة إدلب.