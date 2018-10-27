شاهد: أحمد موسى يفتح النار من جديد على "أبوتريكة"

27 أكتوبر 2018 - 11:48 م

عقب الإعلامي أحمد موسى على تغريدة محمد أبوتريكة لاعب منتخب مصر السابق، التي انتفقد فيها تعامل الدول العربية والإسلامية مع الاحتلال الإسرائيلي، قائلاً «بقول لأبوتريكة وأنت خارج من قناة بي إن ادخل يمين ستجد الشيطان وسترى العلم الإسرائيلي يرفرف».



وأضاف "موسى" خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «أبوتريكة يستنكر التعامل مع الاحتلال وهو يعمل في قناة تدار عن طريق الموساد والمخابرات البريطانية، ويتقاضى أموالا من الدولة التي ترعى الإرهاب في العالم».

