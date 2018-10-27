» سلطنة عُمان: حان الوقت للاعتراف بوجود إسرائيل

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قالت سلطنة عمان، اليوم السبت، إن الوقت قد حان للاعتراف بوجود إسرائيل، حيث اعتبرت إسرائيل بأنها دولة مقبولة في الشرق الأوسط  بعد يوم من استضافتها لزيارة مفاجئة لرئيس الوزراء الإسرائيلي حيث قالت واشنطن إنها قد تساعد جهود السلام في المنطقة.
وذكر وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، خلال فعاليات مؤتمر “حوار المنامة” في البحرين اليوم: “سأقول هذا للمرة الأولى .. إسرائيل دولة في المنطقة وجميعنا يعرف ذلك”، حسبما نقلت وكالة بلومبيرغ الإخبارية.
وأضاف بن علوي “نحن جميعا ندرك ذلك، العالم أيضا يدرك هذه الحقيقة وربما حان الوقت لمعاملة إسرائيل بالمثل وأن تتحمل نفس الالتزامات”.
وأشار الوزير العماني إلى أن بلاده تعتمد على الولايات المتحدة ومساعي رئيسها دونالد ترامب في العمل باتجاه “صفقة القرن”، لإحلال السلام في الشرق الأوسط.
كانت سلطنة عمان قد استقبلت أول أمس الخميس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة نتنياهو ورئيس الموساد في زيارة تطبيعية علنية، أعلن عنها عقب ساعة من استقبال الإمارات العربية المتحدة وزيرة الثقافة في حكومة الاحتلال الإسرائيلية ميري ريغف.


وتأتي زيارة نتنياهو بعد أيام من زيارة للرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي وصف زيارته لمسقط بـ”الناجحة ” ولم يذكر ديوانه ما إذا كانت زيارته لعُمان  تمت من منطلق المعرفة بأن نتنياهو في الطريق إلى هناك .

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