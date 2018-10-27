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أتليتكو مدريد يستعيد ذاكرة انتصاراته في "الليجا"

الرياضة

أتليتكو مدريد
أتليتكو مدريد

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استعاد فريق أتليتكو مدريد، السبت، ذاكرة انتصاراته في الموسم الحالي للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا) ليعتلي القمة مؤقتًا انتظارًا لما ستسفر عنه بقية مباريات الجولة.
وتغلب أتليتكو مدريد على ضيفه ريال سوسيداد بهدفين دون رد في الجولة العاشرة للمسابقة المحلية.
بذلك، ارتفع رصيد أتليتكو مدريد إلى 19 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر. 
أنهى أتليتكو مدريد الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله الأوروغوياني دييغو غودين في الدقيقة 45.
وفي الوقت الذي بحث فيه ريال سوسيداد عن التعادل، أضاف البرازيلي فيليبي لويس الهدف الثاني في الدقيقة 60.
وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين خلال الدقائق المتبقية من اللقاء، ليخرج أصحاب الديار فائزين بالثلاث نقاط. -

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