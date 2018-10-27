ارتفاع قتلى الهجوم على معبد يهودي ببنسلفانيا الأمريكية

27 أكتوبر 2018 - 11:10 م

ارتفعت إلى 10 قتلى و6 مصابين حصيلة ضحايا الهجوم على معبد "شجرة الحياة" اليهودي، السبت، في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية.



ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين إن "الهجوم تسبب بمقتل 10 وإصابة 6 بينهم 4 من رجال الشرطة".



ووصف مدير السلامة العامة في مدينة بيتسبرغ ويندي هيسريش مسرح الجريمة داخل المعبد الواقع في منطقة سكويرل هيل بأنه "أسوأ ما رأى على الإطلاق".



وأضاف للصحفيين: "المشهد بعد إطلاق النار في المعبد من أسوأ مشاهد الجريمة التي رأيتها على الإطلاق".



وأكد هيسريش أن "الحادث أدى إلى إصابة 6 أشخاص منهم 4 من رجال الشرطة".



وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت قناة "سي بي أس بيتسبرغ" المحلية، نقلاً عن متحدث أمني، أن إطلاق النار تسبب بمقتل 8 أشخاص على الأقل، وإن هناك عددا من الجرحى لم تتضح على الفور مدى خطورة إصاباتهم.



وأشار كريس توغنري المتحدث باسم شرطة "بيتسبيرغ"، أن "المشتبه به أصبح رهن الاحتجاز، وأن 3 من ضباط الشرطة أصيبوا بالرصاص".



كما أكد وجود إصابات متعددة، إلا أنه لم يكشف بالضبط عددهم.



وأضافت القناة أن المهاجم كان يصرخ "الموت لكل اليهود" أثناء دخول مبنى المعبد، الذي كان داخله عدد كبير من المصلين.



وتشير المعلومات الأولية إلى أن منفذ الهجوم مواطن يميني متطرف يدعى "روب باويرز" (48 عاما)، حسب القناة ذاتها.



وأصدر المكتب الصحفي لمحافظ ولاية بنسلفانيا توم وولف، الذي وصل إلى مكان الحادث، بيانا، جاء فيه أن "أعمال العنف من هذا القبيل غير مقبولة، ويجب أن نتكاتف معا ونتخذ خطوات لمنع تكرارها في المستقبل".



وأمر حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو شرطة الولاية بتشديد حماية المعابد اليهودية في المدينة وذلك على خلفية هجوم بيتسبرغ.



من جهته، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تضامنه مع أهالي وأقارب ضحايا الحادث.



ونشر نتنياهو فيديو على صفحته الرئيسية على "تويتر"، قال فيه: "تمزق قلبي وشعرت بالصدمة جراء الهجوم القاتل الذي شن على كنيس في مدينة بيتسبورغ، الشعب الإسرائيلي أجمع يحزن مع عائلات الضحايا".



كما قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، في تغريدة: "نتابع المعلومات حول إطلاق النار داخل المعبد اليهودي في بيتسبرغ.. ولم تعرف بعد دوافع مطلق النار".



وفي السياق نفسه، كتب ترامب في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "أتابع الأحداث الجارية في بيتسبرغ ببنسلفانيا، القوات الخاصة متواجدة في موقع الحادث، وجميع من في منطقة سكويرل هيل يجب أن يتخذوا مأوى".

