  • الخميس 23 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر04:51 ص
بحث متقدم
ترامب

ضربة صادمة لـ"ترامب" من القضاء الأمريكي

حجاج

الصحة: ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين

صلاح

تصريحات صادمة لرئيس توتنهام السابق عن محمد صلاح

الشاب محمود سليمان صاحب واقعة التجمع الخامس

«متحرش التجمع» يصور إعلانًا ويتفاوض على عمل فني

قناة السويس

أكبر شركة شحن بحري في العالم تستبدل قناة السويس بمسار جديد

العثور على جثامين الأطفال المخطوفة من الدقهلية في ترعة بدمياط

العثور على جثامين الأطفال المخطوفة من الدقهلية في ترعة بدمياط

ساويرس

«ساويرس»: غيرت اسم ابني من «أنسي» لـ«محمد»

تركي آل الشيخ

«تركي آل الشيخ»: انتظروا أغلى صفقة في تاريخ الدوري المصري

الدولار

روسيا توجه صفعة قاسية للدولار وتتخلي عنه في صفقات عسكرية

الدولار والجنيه

سعر الدولار ثانى أيام عيد الأضحى

حبس عاطلين ضبط بحوزتهما ربع كيلو حشيش بالقليوبية

قضايا وحوادث

ارشيفية
ارشيفية

علي إسماعيل

أخبار متعلقة
#

حبس عاطلين بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة ببنها

#

حبس عاطل بحوزته ربع كيلو هيروين بالقليوبية

#

حبس 3 عاطلين ضبط بحوزتهم هيروين وأقراص مخدرة بالقليوبية

#

حبس عاطل ضبط بحوزته 15 كيلو حشيش بالقليوبية

حبس

حشيش

ضبط

عاطلين

بالقليوبية

أمر رئيس نيابة شبرا الخيمة بحبس عاطلين 4 ايام علي ذمة التحقيق ضبطهما بحوزتهما ربع كيلو حشيش وأسلحة  بيضاء.

البداية عندما وردت معلومات للمقدم محمد الشاذلى، رئيس مباحث قسم ثانى شبرا الخيمة، تفيد قيام عاطلين بالإتجار فى المخدرات بدائرة القسم، وتم عرض المعلومات على اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، واللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، وبعد أستئذان النيابة العامة، وفى احد الاكمنه تمكن النقيب محمد الخولى معاون مباحث القسم من ضبطهما وهما "مجدى م"  23 سنه عاطل، و"محمد.  س "25  سنة عاطل، وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 250 جرام ومبلغ مالى 540 جنيه و 2 هاتف محمول و 2 سلاح ابيض مطواه .

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والسلاح الأبيض للدفاع.

 تحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة أصدرت قرارها السابق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة ملف جاسوسية "أشرف مروان"

جمال سلطان

خطاب الجلوس!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي

مواسم البكاء فوق ضفاف حزينة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق ناري لـ"ترامب" على فضيحة محاميه
» هذا ما قاله "البغدادي" في أحدث تسجيل له
» بالفيديو.. خطورة ملف جاسوسية "أشرف مروان"
» «أوبر» ستدفع 1.9 مليون دولار بسبب التحرش الجنسي
» القاهرة تستضيف اجتماعًا مع السودان تمهيدًا لهذا الأمر
» بالفيديو.. لحظة وقوع كارثة كبرى في سباق سيارات
» الاحتلال يوافق على بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية بالضفة
» «بوتفليقة» يعزل مدير أمن الجيش
» بقيمة 93 مليون دولار.. حرق كوكايين سفارة روسيا في الأرجنتين
» الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير مقرن بن سعود
» حريق ضخم في مصفاة نفط كبرى ببريطانيا

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • شروق

    05:30 ص

  • فجر

    04:02

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:34

  • عشاء

    20:04

من الى
جرائم قتل
سايس
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء