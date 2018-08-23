» هذا ما قاله "البغدادي" في أحدث تسجيل له

23 أغسطس 2018 - 01:02 ص

نشرت ما تسمى بـ"مؤسسة الفرقان الإعلامية" التي عادة ما تبث مواد إعلامية لتنظيم الدولة، تسجيلا صوتيا الأربعاء منسوبا لزعيم التنظيم أبي بكر البغدادي هو الأول منذ نحو عام بعد التقارير العربية والغربية التي تحدثت مرارا عن إصابته.



ونشرت المؤسسة التسجيل الصوتي على صفحة مؤسسة الفرقان الإعلامية، ودعا فيه البغدادي أنصاره إلى "الصبر والمثابرة"، في كلمة استمرت لنحو ساعة كاملة.



وقال: "ميزان النصر أو الهزيمة عند المجاهدين ليس مرهونا بمدينة أو بلدة سلبت وليس خاضعا لما يملكه مملوك من تفوق جوي أو صواريخ عابرة للقارات أو قنابل ذكية".

