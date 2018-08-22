» القاهرة تستضيف اجتماعًا مع السودان تمهيدًا لهذا الأمر

22 أغسطس 2018 - 11:56 م

أعلنت القاهرة استضافة اجتماع اللجنة الوزارية المصرية السودانية برئاسة وزيري خارجية البلدين الثلاثاء المقبل، تمهيدًا لقمة رئيسي البلدين أكتوبر/تشرين الأول المقبل.



وقال سفير مصر لدى الخرطوم، أسامة شلتوت، إن القاهرة سوف تستضيف اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية السودانية 28 أغسطس/آب الجاري، لاعتماد ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات لجنة كبار المسؤولين في البلدين، وفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية.



وأشار شلتوت إلى أن اجتماع القاهرة (يوليو/تموزالماضي) الذى ضم كبار المسؤولين هدف إلى وضع رؤية استراتيجية للشراكة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والزراعية والتعليم وغيرها، تمهيداً لرفع تقرير اللجنة للوزراء في اجتماعهم نهاية الشهر الجاري بالقاهرة.



ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت العديد من الفعاليات المشتركة بين الجانبين لتوطيد العلاقات الثنائية.



وفي يوليو/ تموز الماضي، اتفق السودان ومصر على ضرورة التشاور والتنسيق المستمر بمنطقة البحر الأحمر، وتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية.

