» بالفيديو.. لحظة وقوع كارثة كبرى في سباق سيارات

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وقع حادث تصادم مروع خلال أحد سباقات السيارات في البرازيل أدى إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.
وأظهر مقطع فيديو اصطدام أحد المتسابقين بمجموعة من الأشخاص المتابعين للسباق مما أدى إلى سقوطهم جميعا بين قتيل ومصاب.


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