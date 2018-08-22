«متحرش التجمع» يصور إعلانًا ويتفاوض على عمل فني

22 أغسطس 2018 - 09:34 م

نشر الفنان محمد كامل، اليوم، على حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك" منشورًا، قال فيه إن محمود سليمان، الذي ظهر في فيديو "أون ذا رن" بالتجمع الخامس سيقوم بتصوير إعلان لأحد المنتجات، لم يذكرها.

وكتب كامل على حسابه الشخصي: "خبر لكل زملائي الممثلين اللي بيتعبوا بجد لإثبات موهبتهم في السوق، الأستاذ المتحرش صور إعلان، وفي شركة إنتاج بتتواصل معاه عشان عمل فني، ونحن فعلاً وحرفيًا في زمن المسخ"، على حد قوله.



وقد أثار المنشور جدلاً واسعا في الوسط الفني، فمن جانبه علق المنتج محمد العدل بتغريدة على حسابه الشخصي بـ"تويتر": "تحرشوا.. جايز تمثلوا... فيه منتجين عاجبهم النوع ده من الشهرة.. وأنا بريء منهم.. والمجتمع الفني كله بريء منهم".





فيما علق أيضًا المخرج كريم العدل على الخبر بقوله: "مين الشركة الروشة دي".



يُذكر أن محمود سليمان، قام بمغازلة فتاة تُدعى "منة جبران" عارضًا عليها تناول فنجان قهوة معه، فقامت بتصويره، ونشر فيديو له على حسابها الشخصي بموقع الفيس بوك، وبعدها زاد عدد متابعيه بدرجة كبيرة، وأصبح من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.