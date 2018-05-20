بلبلة بسبب نبوءة اقتصادية مرعبة نُسبت لهشام طلعت مصطفى

20 مايو 2018 - 07:03 ص

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي نبوءة اقتصادية مرعبة وردت في حساب منسوب لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بخصوص سوق العقارات .



وقال "مصطفى" في النبوءة المزعومة : "ردا على رسايل كثيرة واستفسارات أكثر .. سوف يتم الإعلان عن مشروعنا بالعاصمة الإدارية بعد العيد إن شاء الله .. العقار في مصر سوف يرتفع بعد العيد بما لا يقل عن 25 % وهذا في غير صالح المطورين وخاصة المطورين الجدد ، فالأسعار سوف تكون غير منطقية لشريحة كبيرة من الشريحة المستهدفة لكن الزيادة المتوقعة ليست اختيارًا للأسف الشديد .. فالأسعار بصفة عامة بعد العيد سوف تزيد من 60 إلى 70 % .. هذه الزيادات سوف تؤثر علينا ".



وتسببت هذه التدوينة المزعومة في قلق وبلبلة على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث قال أحد الحسابات الناشرة للتدوينة : "تخيل ان هشام طلعت مصطفى صاحب الكيان الأضخم فى مصر و صاحب أكبر محفظة أراضى شايف اللى جاى كدة و بيتكلم بالنبرة دى أمال الناس العادية هتعمل إيه".



قبل أن يخرج "طلعت مصطفى بتصريحات لموقع "مصرواي" ليؤكد فيها أن الحساب الذي نشر هذا الكلام مزيف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده .





