تصريح صادم من مدرب ليفربول عن محمد صلاح

20 مايو 2018 - 05:17 ص

قلل يورجن كلوب - المدير الفني لفريق ليفربول - من إمكانية مقارنة نجمنا المصري محمد صلاح بكريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد ، ملمحًا أن المقارنة ليست في صالح صلاح .



وقال كلوب تعليقا على المقارنة بين النجمين : "محمد صلاح قدم موسمًا رائعًا ، لكن رونالدو قدم 15 موسم بنفس هذا المستوى الرائع وسجل ما يقارب 47 ألف هدفا .. ويحقق أرقامًا مجنونة ".



وأضاف: "ميسي و رونالدو دائمًا ما يتواجدا في الأوقات الصعبة واللحظات الأخيرة ليصنعا الفارق .. وهذا أصعب شيء في كرة القدم".



