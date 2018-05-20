ناقد فني يكشف معلومة هامة عن مقلب رامز

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المصريون ـ متابعات

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علق الناقد الفني طارق الشناوي، على خدعة «كوبر» مدرب المنتخب المصري، التي يؤديها الفنان رامز جلال في برنامجه الرمضاني هذا العام «رامز تحت الصفر»، قائلًا: «اشتغالة مشتركة بين النجوم والبرنامج والجمهور جزء من الاشتغالة».
وأضاف «الشناوي»، في لقائه ببرنامج «ساعة من مصر»، المذاع عبر فضائية «الغد»، أمس السبت، أن جميع الفنانين على علم بحقيقة المقالب التي تذاع في هذه البرامج، موضحًا أن هناك بعض المؤشرات التي توضح حقيقة المقلب، رغم استغلال شخصية شهيرة كوسيط بين الفنان والبرنامج مثل الكابتن مجدي عبد الغني.
ولفت إلى أن المكياج لا يكفي لتشبيه الفنان رامز جلال بمدرب المنتخب، فضلًا عن استضافة البرنامج لبعض لاعبين كرة القدم وهم على صلة مباشرة مع المدرب أساس الخدعة في الحقيقة، متابعًا: «الجميع متفق على اللعبة ومفيش حد ما بيكسبش والجمهور جزء من اللعبة، والنجوم بتوافق عشان الفلوس».

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