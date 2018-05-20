» آمنه نصير تكشف الحكم الشرعي للزواج في رمضان

20 مايو 2018 - 03:09 ص

قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، إن الزواج في شهر رمضان، ليس محرمًا ولكنه غير مستحب، على حد تعبيرها.



وأضافت «نصير»، خلال لقائها ببرنامج «نظرة»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مع الإعلامي حمدي رزق، مساء السبت، أنه يفضل للشباب المقبل على الزواج انتظار انتهاء شهر رمضان، والزواج بعده أو أثناء عيد الفطر.



وتساءلت: «لماذا يضع الشباب نفسه أمام هذا الاختبار؟»، متابعة: «إنه بإمكانهم إتمام الزواج بعد شهر رمضان وأثناء عيد الفطر».

















