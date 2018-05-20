بسنت فهمي: "هذا ما سيحدث بعد انخفاض نسبة التضخم"

20 مايو 2018 - 03:02 ص

أكدت الدكتورة بسنت فهمي عضو مجلس النواب، أنه من المتوقع انخفاض نسبة البطالة لمستويات أقل مما هى عليه، مشيرة إلى أن قوة البنية التحتية تهيئ الاقتصاد للانتقال لمرحلة جديدة وتوفير فرص عمل بصفة مستمرة.



وأوضحت فهمي، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، أن البطالة ليست في مصر فقط بل أنها في أوروبا.

