بسنت فهمي: "هذا ما سيحدث بعد انخفاض نسبة التضخم"

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بسنت فهمي
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المصريون ـ متابعات

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أكدت الدكتورة بسنت فهمي عضو مجلس النواب، أنه من المتوقع انخفاض نسبة البطالة لمستويات أقل مما هى عليه، مشيرة إلى أن قوة البنية التحتية تهيئ الاقتصاد للانتقال لمرحلة جديدة وتوفير فرص عمل بصفة مستمرة. 
وأوضحت فهمي، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، أن البطالة ليست في مصر فقط بل أنها في أوروبا. 
وأضافت أن المواطنين سيشعرون قريبًا بالمجهود الضخم الذي بذلته الدولة على أرض الواقع لبناء اقتصاد مستدام، مشيرة إلى أن انخفاض نسبة التضخم سيتبعها إنخفاض في الأسعار. 


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