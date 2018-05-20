» سمير صبري يبكي على الهواء بسبب هذا الأمر

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تصريح صادم من مدرب ليفربول عن محمد صلاح
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أول تعليق لـ"عمرو خالد" على أزمة إعلان "الفراخ"
تحركات برلمانية لحرمان «الإخوان» من دخول البلاد
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