» سمير صبري يبكي على الهواء بسبب هذا الأمر

20 مايو 2018 - 02:36 ص

بكى الفنان سمير صبري، ممثل مصري، على الهواء، تأثرًا بالفنان الراحل نور الشريف، قائلًا إنه افتقد الفنان الراحل نور الشريف، وكذلك الكثير من الأشخاص.



وأضاف «صبري»، خلال حواره ببرنامج «شيخ الحارة»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس» مساء السبت، أن الشريف كان فنانًا رائعًا، وصديقًا عزيزًا، وإنسانًا جميلًا.

