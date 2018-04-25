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إلهام شاهين: «أطفال سوريا بيمثلوا ومفيش كيماوي»

عرب وعالم

إلهام شاهين وبشار الأسد
إلهام شاهين وبشار الأسد

وكالات

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سوريا

الكيماوى

دوما

إلهام شاهين

في واقعة مثيرة للسخرية، نفت الفنانة إلهام شاهين، بأن يكون النظام السوري قد استهدف مدينة دوما بالغوطة الشرقية بالأسلحة الكيماوية، زاعمة أن الأطفال لم يموتوا ولكنهم "يمثلون"، إلا أنها سرعان ما ناقضت قولها بالحديث عن قتل الأطفال اختناقًا نتيجة عاصفة ترابية شديدة.

وقالت "شاهين"، التي قامت بعدة زيارات لسوريا دعمًا لنظام الأسد، خلال استضافتها في برنامج "العاشرة مساء" على قناة "دريم": من الذي قرر أن هناك أسلحة كيماوية قد استعملت؟ المفروض أن هناك لجنة تحقيق كانت ستتوجه لسوريا ثاني أيام الضربة العسكرية الثلاثية (الولايات المتحدة - فرنسا - بريطانيا) وهي من تقرر إن كان هناك أسلحة كيماوية أم لا"، بحسب قولها.

وزعمت إلهام شاهين بأن الفيديوهات التي تظهر ضحايا الكيمائي في دوما، هي عبارة عن تمثيلية، وتابعت: "كان فيه عاصفة ترابية (جامدة جداً) والإرهابيين هناك عاملين أنفاق تحت الأرض فالتراب دا كله دخل لهم، فناس قل الأوكسجين عندهم فتعبوا وماتوا لقلة الأوكسجين مع هذه العاصفة الترابية (الجامدة)".

وكان النظام السوري قد شن هجومًا بالسلاح الكيماوي على دوما الشهر الماضي ما أسفر عن مقتل 78 مدنيًا على الأقل.



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