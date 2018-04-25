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«جروس» يبدي استياءه من إدارة الزمالك

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الزمالك

جروس

توجه السويسري كريستيان جروس، المرشح لمنصب المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، إلى بلاده اليوم، الأربعاء، بعد جلسات المفاوضات التي تمت مع مسئولي القلعة البيضاء في مدينة الجونة، خلال الأيام الماضية، بشأن تولي تدريب الفريق في الموسم الجديد.

وأخطر المدرب إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء وأحمد مرتضى منصور بأنه سيرد على العرض بعد العودة إلى بلاده وتقييم الجلسات والعرض.

وأبدى «جروس»، استياءه من إدارة الزمالك؛ بسبب إعلان التعاقد الرسمي ونشر أخبار رسمية رغم أنه لم يكن هناك اتفاق رسمي بين الطرفين، وزاد من غضب المدير الفني أنه طلب من إسماعيل يوسف وأحمد مرتضى عدم نشر أخبار عن المفاوضات إلا أنه فوجئ بنشر صورة أيضًا بخلاف الإعلان الرسمي.

وأبلغ المدير الفني، مسئولي الزمالك، رفضه لطريقة التعامل معه وتسريب الأخبار ونشر أنباء لم تحدث، معترضًا على الطريقة التي يتعامل بها مسئولو القلعة البيضاء معه ورفض المدير الفني السويسري منح إدارة الزمالك رد نهائي قبل العودة إلى بلاده مؤكدًا أنه سيعيد تقييم الأمور بعد الجلسات التي عقدت وأبدى تحفظه على طريقة إدارتها.


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