إجبار النواب على «كود الملابس» يثير اعتراضهم

25 أبريل 2018 - 05:35 م

أبدى رائف تمراز، عضو مجلس النواب، رفضه لفرض الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، إجراءات تتعلق بالأعضاء، ومنها وضع "كود للملابس" لحضور الجلسات، تقتصر على "البدلة والجلابية" فقط.

وقرر عبدالعال، وضع "كود" لكل عضو بملابس رسمية يتم السماح له بدخول المجلس لحضور الجلسات، حاصرًا هذه الملابس في "البدلة"، "الزى البدوي"، "الجلباب" الأمر الذي أثار انقسامًا بين أعضاء المجلس، ما بين مؤيد للقرار احترامًا للأعراف النيابية، ورافض له.

وقال تمراز في تصريح إلى "المصريون": "على الرغم من أنه ليس لدي مشكلة حقيقية من القرار، وارتدائي الجلباب، إلا أنه لا يمكن فرض أي شيء على نواب الشعب، ويعتبر هذا القرار تعسفيًا إزاءهم، وفرضًا غير مقبول".

وأشار إلى أنه "لا مانع من حضور أعضاء المجلس الجلسات بزي يليق بكونهم أعضاء مجلس النواب، إلا أن هذا الأمر لا يأتي بالفرض عليهم، وكأننا ننساق بشكل اضطراري وتسلطي، خاصة وأن هناك أوقات استثنائية تفرض على النواب ارتداء ملابس بعينها، كما حدث إبان تأهل المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم، منذ نحو عدة أشهر".

وفي حينها، ارتدى أغلب أعضاء المجلس الملابس الرياضية، و"تيشيرتات" المنتخب، ما دفع إلى النائب التساؤل: "كيف سيتم منعهم من دخول الجلسة في هذه اللحظة، الذي يجب أن يظهر فيه المجلس وهو يحتفل بانتصارات المنتخب"؟.