» القصة الكاملة لحرق عراقية نجل زوجها المصري

25 أبريل 2018 - 05:29 م

كشفت تحريات ضباط البحث الجنائي بمحافظة قنا، مفاجأة كبرى بقضية السيدة العراقية المتهمة بقتل نجل زوجها بعد حرقه بالبنزين في مركز دشنا شمال المحافظة.

قال مصدر أمني بمديرية أمن قنا، إن السيدة العراقية التي تدعى "سفانا.ن"، 38 سنة، اعترفت أمام النيابة العامة، بقتل نجل زوجها بحجة الدفاع عن شرفها، بعدما حاول التعدي عليها جنسيًا.

وأضاف المصدر، أن التحريات كشفت أن السيدة المتهمة، كانت على علاقة بشخص آخر غير زوجها، وكانت تذهب إليه بمنزله، ويأتي إليها بمنزلها على فترات دون علم زوجها الذي يسافر بعيدًا عن المنزل لمدة تصل إلى شهر.

وأشار إلى أن نجل زوج السيدة العراقية، تتبع المتهمة في إحدى المرات حال خروجها للذهاب إلى عشيقها، وبعدما عادت إلى المنزل واجهها بما حدث، وذلك منذ أكثر من شهر، إلا أنها حاولت إقناعه بأنها كانت عند إحدى صديقاتها ولا تعرف رجالًا غير زوجها.

ولفت إلى أن المجني عليه هددها بكشف أمرها لزوجها -أباه- حررت محضرًا ضده بقسم الشرطة بمحاولته التعدي عليها جنسيًا، وذلك حتى لا ينكشف أمرها حال قيامه بكشف علاقتها غير الشرعية، ولتثبت أمام زوجها أنها سيدة شريفة رفضت التخلي عن شرفها وجسدها لنجله الذي اتهمته بمحاولة ممارسة علاقة جنسية معها حال سفره للعمل.

وأكد المصدر، "حسب ما نشر في موقع التحرير"، أن المجني عليه هدد المتهمة مرة أخرى بفضح أمرها، مما اضطرها إلى استدراجه لمنزلها في غياب زوجها، وقيامها بسكب كمية كبيرة من البنزين على جسده، وإشعال النيران، وتضليل العدالة باعترافها بقتله بسبب محاولته التعدي عليها جنسيًا، خاصة أنها حررت محضرًا بقسم الشرطة ضده بمحاولة التعدي عليها.

كان اللواء علاء العياط، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة قنا، قد تلقى بلاغًا يفيد بمصرع "مبارك.س.ع"، 12 سنة، متأثرًا بحروق في أجزاء متفرقة بالجسم.



وكشفت تحريات المباحث أن المتهمة التى تدعى "سفانا.ح.ن"، 38 عامًا، عراقية الجنسية، تقيم في منزل زوجها بمركز دشنا منذ قرابة 12 سنة، واعترفت بإشعال النيران في جسد نجل زوجها لمحاولته التعدي عليها جنسيًا.

وأكدت المتهمة، خلال اعترافاتها أمام النيابة العامة، أنها تزوجت من زوجها "سلامة.ع"، منذ قرابة 12 عامًا، وحضرت معه من دولة العراق، حيث إنهما تعرَّفا هناك.

ونوهت بأنها حضرت مع زوجها من العراق، أقامت معه داخل منزله بقرية أبو دياب شرق التابعة لمركز قنا، لكن زوجها يعمل بمحافظة القاهرة ويأتى عدة أيام كل شهر لظروف عمله، مشيرة إلى أن نجل زوجها اعتاد التحرش بها أثناء غياب والده وحاول الاعتداء عليها وحررت ضده محضرا فى مركز شرطة دشنا فى نهاية شهر مارس الماضي، لكنه هددها بقتل أبنائها إذا لم تتنازل عن المحضر منذ أيام.

وذكرت المتهمة خلال اعترافاتها: "أعلنت أننى سأنفذ له رغبته عقب تغيير ملابسي وارتداء قميص نوم حتى يتركني أخرج من الغرفة، لكنني قمت بالدخول للمطبخ وأحضرت عبوة بنزين وعلبة كبريت وعند دخولي الحجرة كان مستلقيا على السرير فقمت بإلقاء البنزين على ملابسه وأشعلت النيران فيه"، مؤكدة أنها غير نادمة على قتله قائلة: "إحنا في العراق شرفنا أغلى من كل الدنيا".



