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«شيكابالا» يوجه رسالة للاعبي الزمالك

الرياضة

شيكابالا
شيكابالا

أمير سعد

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المصريون

الزمالك

الاهلى

القمة

حرص محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب نادي الزمالك والمعار إلى فريق الرائد السعودي، على دعم زملائه بالفريق الأبيض، قبل لقاء القمة أمام الأهلي، المقرر إقامتها غدًا، الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري العام.

ووجه "شيكابالا"، رسالة للاعبي الزمالك، أكد خلالها أنهم سيفوزون على الأهلي ولابد أن يكون لديهم ثقة في أنفسهم، وأن يبذلوا قصارى جهدهم في الملعب.

وقال الفهد الأسمر للاعبي الزمالك، إنه حال تواجده في القاهرة قبل اللقاء سيحرص على حضور المباراة في مقصورة ستاد القاهرة.

وأوضح "شيكابالا" لزملائه، أن حظوظهم كبيرة لتحقيق الفوز والخروج من الموسم بشكل جيد.

ويلعب الزمالك مع الأهلي غدا الخميس على ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الـ34 بمسابقة الدوري الممتاز.


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