هذه حقيقة فرض رسوم إجبارية على اللاعبين المحترفين

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الشؤون الدستورية

اللاعبين المحترفين

رسوم إجبارية

نفى محمد عطا سليم، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ما تردد حول أن البرلمان يدرس خلال الفترة الحالية، مشروع قانون لفرض رسوم إجبارية على اللاعبين المحترفين بالخارج، واصفًا إياها بأنها أخبار "عارية تمامًا من الصحة، فضلًا عن كونها غير منطقية لا يمكن أن يقبلها عاقل".

كانت تقارير صحفية ذكرت أن مجلس النواب، يناقش خلال هذه الأيام، مشروع قانون خاص باللاعبين المحترفين بالخارج، ينص على إجبارهم دفع رسوم إجبارية لصالح صندوق "تحيا مصر".

وفي تصريح إلى "المصريون"، أضاف سليم، أنه "وفقًا للدستور والقانون، فإن من تخطى راتبه الـ30 ألف جنيه يدفع ضرائب 10%، ومن كان دخله ما بين الـ30 إلى 40 ألف جنيه يدفع ضرائب 15%، أما من تخطى راتبه الـ200 ألف جنيه يدفع 22.5%".

وأوضح أن "قانون الضرائب ينص على أن من مر عليه 6 أشهر خارج البلاد لا يدفع ضرائب على ما يتحصل عليه".

وتابع: "القصة كلها الناس استكثروا على أصحاب الدخول العالية في الخارج ما يحصلون عليه من أموال، فيروجون هذا الكلام، لكن من غير المعقول أن أسن قانون من أجل فرض رسوم إجبارية عليهم".

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