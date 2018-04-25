» جمعة: اختبارات لأئمة سيناء

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محمد مختار جمعة
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سيناء

مختار جمعة

ائمة

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوزارة ستعقد اختبارات للأئمة الذين يتوجهون إلى سيناء، مشيرًا إلى أن عدد كبير من الأئمة والدعاة طلبوا العمل هناك.

وعن خطة العمل الدعوي في رمضان، أوضح "جمعة"، خلال افتتاح معسكر أبي بكر الصديق التثقيفي العشرين بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم عقد 20 ألف ملتقى فكري داخل المساجد خلال شهر رمضان بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أنه سيتم تثيف العمل الدعوى بالمناطق النائية.

ولفت وزير الأوقاف إلى أنه سيتم، افتتاح المرحلة الأولى لمستشفى الدعاة في مصر الجديدة، غدًا الخميس، منوهًا إلى أنها تضم وحدة غسيل كلوي ووحدة عناية مركزة، فضلاً عن افتتاح مسجد في مدينة دهب.


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