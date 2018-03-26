سفير الكاميرون بالقاهرة: مصطلح «الإرهاب» يستخدم لأغراض سياسية

26 مارس 2018 - 05:29 م

قال سفير الكاميرون بالقاهرة، محمدو لبرنج "عميد السفراء الأفارقة"، إن الإرهاب منتشر حول العالم ولا يقتصر على أفريقيا، مؤكدًا أن مصطلح "الإرهاب" يتم استخدامه لأغراض سياسية.

وأضاف "لبرنج" في حوار له مع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، حول ظاهرة الإرهاب وكيف استطاعت الكاميرون تحقيق السلام الاجتماعي، "ظاهرة الإرهاب ليست وليدة تلك المرحلة، بل ظاهرة قديمة قدم العالم ولكن من الممكن أن تكون التسمية قد اختلفت".

وأوضح "عميد السفراء الأفارقة" أن هناك حركات "مقاومة" في بعض البلدان يتم إلصاق تهم الإرهاب بهم من جانب المحاربين، ولا يمكن أن نقول أن أفريقيا مصدرة للإرهاب، فهناك أكثر من دليل ومثال للإرهاب في أوروبا وبقية دول العالم في الوقت الذي لم تعرف أفريقيا ما هو "الإرهاب من الأساس".