تفاصيل مقتل مصري بصاروخ حوثي في السعودية

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صورة من هوية المصري القتيل
صورة من هوية المصري القتيل

وكالات

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أعلنت السلطات السعودية مقتل مقيم مصري وإصابة اثنين آخرين جراء إطلاق ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران 7 صواريخ باليستية باتجاه عدة مدن سعودية.

وأوضح أعضاء في الجالية المصرية بالسعودية أن الضحية المصري اسمه بالكامل عبدالمطلب أحمد حسين علي، من إحدى محافظات الصعيد، ويعمل بمهنة المقاولات بالسعودية.

ويقيم الضحية، بحسب شبكة "العربية نت"،  مع اثنين من زملائه المصريين بغرفة في الطابق الأخير من العقار الذي سقطت عليه أجزاء وشظايا الصاروخ الحوثي.

وقال أحد أعضاء الجالية المصرية، إن القتيل المصري كان يتناول العشاء مع زملائه وقت سقوط الشظايا، فلقي مصرعه على الفور، بينما أصيب زملاؤه، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرًا إلى أن الضحية من مواليد أكتوبر 1978، وتم إبلاغ السفارة المصرية لتولي إجراءات نقل الجثمان لمصر.

من جانبها، أعربت الخارجية المصرية عن خالص التعازي لأسرة المواطن المصري عبدالمطلب أحمد حسين، متمنية الشفاء العاجل للمصابين المصريين الآخرين اللذين أصيبا في الحادث.


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