مصر تؤكد ضرورة محاسبة المتهمين بقتل "مريم" في بريطانيا

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استقبل السفير عمرو رمضان، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، السفير البريطانى لدى القاهرة جون كاسن للتأكيد على ضرورة محاسبة كافة المسئولين عن وفاة المواطنة المصرية مريم عبد السلام.
وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية فى بيان له، إن مساعد الوزير، أكد "موقف الحكومة المصرية الراغب في التعرف بشكل مفصل على التقدم المُحرز على صعيد التحقيق في القضية، والدافع وراء الاعتداء عليها، وذلك لضمان إلقاء القبض على المسئولين عن هذا الاعتداء وتوقيع العقاب اللازم عليهم".
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن مساعد وزير الخارجية أكد خلال اللقاء أهمية الإسراع بإجراءات الطب الشرعي، لمعرفة أسباب الوفاة بشكل دقيق، وموافاة الجانب المصري بالتقارير الطبية الخاصة بالفقيدة منذ نقلها إلى المستشفى فور الاعتداء عليها.


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