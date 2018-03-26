  • الإثنين 26 مارس 2018
  • بتوقيت مصر05:44 م
بحث متقدم
فضيحة

«أون سبورت» تقرر استبعاد أبطال«الفيديو الفاضح»

صورة من هوية المصري القتيل

تفاصيل مقتل مصري بصاروخ حوثي في السعودية

شريف إسماعيل

«إسماعيل»: مستمرون في عملنا ولا يشغلنا تغيير الحكومة

أعضاء حزب النور يشاركون فى الانتخابات

بالصور.. تصويت جماعي لأعضاء حزب النور في«الرئاسية»

صلاح

أبرز المعلومات عن «مجنونة» محمد صلاح؟

انتخابات الرئاسة 2014

4محافظات هي الأعلى تصويتًا في اليوم الأول بالانتخابات

بوتين

طرد عشرات الدبلوماسيين الروس من أمريكا وأوروبا

صاروخ باليستي

«التحالف العربي»: إيران تدعم هجمات الحوثي على السعودية

الدكتور على عبدالعال

«عبدالعال»: نعيش أزهى عصور الديمقراطية

صورة الخبر

"ماتيوس" يحذر ليفربول من فعل هذا الأمر مع محمد صلاح

إحالة شركة«أورانج تيليكوم» إلى النيابة

الحياة السياسية

عاطف يعقوب
عاطف يعقوب

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

إحالة أوراق قاتل والده للمفتي

#

مجازاة 2300 موظف بالبحيرة لإهمالهم في العمل

#

إحالة حداد مسلح إلى المفتى.. قتل طفلاً لسرقة 9 آلاف جنيه

#

مقتل مسجل خطر على يد عامل بمنشأة ناصر

قال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز قرر إحالة شركة "أورانج تيليكوم سليوشن سيكيورتي سيستم" إلى النيابة العامة لمخالفة قانون حماية المستهلك، إذ رصد إعلان للشركة بعنوان "شركة مصرية تطلق مبادرة وفرنا لكم لتوفير قيمة الكهرباء والوقود»، والذي تضمن إعلان شركة سمارت تكنولوجي لمنتج عبارة عن كارت يعمل بتقنية النانو تكنولوجي لتوفير قيمة الكهرباء والوقود.
وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه تمت مخاطبة كل من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ومشروع تحسين كفاءة الطاقة للإضاءة والأجهزة الكهربائية والمنزلية لفحص المنتج وإجراء الاختبارات اللازمة علي الكارت للتأكد من صحة ادعاء الشركة من عدمه، وجاء التقريران بأن الكارت ليس له أي منفعة للمستهلك ولا يُحدث أي تخفيض في الطاقة الكهربائية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الصورة والصندوق وبينهما الحقيقة في الانتخابات الرئاسية

جمال سلطان

وماذا بعد؟!

محمود سلطان

الانتخابات الرئاسية.. الحالية والقادمة‎

فراج إسماعيل

سيدة التوائم السبعة أولى برذاذ هذه الأموال !

طه خليفة

أهداف إفريقية في شبكة الجهل!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ساركوزى وكوشنر..يا شماتة الطغاة فينا

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. مرتضى منصور: لم أقصد إهانة «الخطيب»
» ضبط 3579 محكومًا عليه علي مستوي الجمهورية
» استخراج «مسمار» من قلب نجار ببني سويف
» وزير الداخلية يتابع تأمين الانتخابات
» الإمارات تحتفل باكتمال بناء أول مفاعلاتها النووية
» تأييد إعدام متهمين بالسجن المؤبد و15 عامًا علي 12 آخرين
» إصابة طفل وسيدة أثناء التصويت بانتخابات الرئاسة بالمنيا
» بالصور.. حسين فهمي يشارك في الانتخابات الرئاسية
» هالة سرحان لـ"السيسي": "ربنا يحفظك ويبارك في مصر على إيدك"
» شاهد.. صحيفة أمريكية تسيء لـ"ترامب" على صورة غلافها
» تطورات جديدة بشأن صفقة "صلاح" مع "الريال"

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • مغرب

    06:15 م

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018