«القسام» توجه تحذيرًا قويًا لإسرائيل

26 مارس 2018 - 05:12 م

أعلن الناطق العسكري باسم "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، أبو عبيدة، انتهاء مناورة عسكرية في قطاع غزة حملت اسم "الصمود والتحدي"، والتي انطلقت لاختبار جاهزية "القسام" في محاكاة لأية مواجهة عسكرية مع جيش الاحتلال الإسرائيلي على جبهات قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة، في كلمة مسجلة: "المناورات العسكرية تضمنت عدة تدريبات من بينها الدفاع عن المناطق الحيوية والتصدي لعمليات الإنزال البحري والجوي والتصدي للأرتال المدرعة وعمليات الإغارة على القوات المضادة في مناطق التأمين".

وأضاف الناطق العسكري باسم "القسام"، "المناورات أظهرت مدى الجاهزية والكفاءة القتالية العالية لدى المجاهدين وسرعة الاستجابة والاستعداد القتالي الكبيرين ومستوى التنسيق المتقدم بين مختلف الأسلحة والصنوف.

وتابع أبو عبيدة "المقاومة الفلسطينية ستظل وفي طليعتها كتائب القسام جاهزة للتصدي لأي عدوان إسرائيلي على شعبنا وأهلنا وأرضنا ولن نتهاون في الدفاع عن شعبنا وحقوقه وستظل الصخرة التي يتحطم عليها كل عدوان".

وأردف، "سياسة الترهيب والحصار والتركيع لن تثني شعبنا عن ممارسة حقه وواجبه في المقاومة بكل أشكالها، ولن تستطيع قوة على وجه الأرض أن تسلب شعبنا حقوقه أو أن تشطب هويته أو ترسم له مستقبله، فدماء الشهداء والتضحيات والكفاح والجهاد الفلسطيني سينبتُ نصراً وحريةً وعودة للأرض والمقدسات رغم أنف كل المستكبرين والمعتدين"، مشددا على أن كتائب القسام على مستوى عال من الجهوزية للرد على أي عدوان إسرائيلي".

وكانت "كتائب القسام"، قد بدأت صباح أمس السبت، مناورات عسكرية في قطاع غزة تخللتها تدريبات عدة ونجم عنها أصوات انفجارات، وإطلاق صواريخ تجاه البحر المتوسط.