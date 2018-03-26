» بالفيديو.. مرتضى منصور: لم أقصد إهانة «الخطيب»

26 مارس 2018 - 05:06 م

نفى المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إهانته للنجم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مؤكدًا أنه يحترم القلعة الحمراء وجميع رموزها.

وقال مرتضى، في تصريحات لبرنامج "صح النوم" عبر قناة «LTC » الأحد: «عدلي القيعي سبني وقال إنني ألهث وراء تركي آل الشيخ، وقلت بالأمس إن (الكلب) هو الذي حصل على 250 مليونًا».

وأوضح قائلاً: «البعض فسر تصريحاتي بشكل خاطئ وفهموا أنني أقصد محمود الخطيب (رئيس الأهلي)، أؤكد دائمًا احترامي الكامل للنادي الأهلي وتاريخه وكل رموزه ولمحمود الخطيب».

وكان مرتضى منصور، فتح النار على عدلي القيعي أمس السبت عبر قناة «LTC »، قبل أن تقرر بعض الجماهير تدشين هاشتاج «#مرتضي_ارفع_ايدك_الخطيب_هو_سيدك».