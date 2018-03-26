بالصور.. تصويت جماعي لأعضاء حزب النور في«الرئاسية»

26 مارس 2018 - 04:46 م

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عددًا من الصور لمشاركة أعضاء بحزب النور السلفي في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

ويظهر في الصور الدكتور أحمد خليل، عضو مجلس النواب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور والدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، ومعه عدد من أعضاء الحزب بالإسكندرية، حيث أدلوا بأصواتهم بمدرسة مجدى بن حليم بالهانوفيل، العجمى، فى محافظة الإسكندرية.

كما تداول النشطاء صور لأعضاء الحزب بالغربية وهم يدلون يأصواتهم في الانتخابات بشكل جماعي.

وانطلقت صباح اليوم الأحد الانتخابات الرئاسية 2018، التى يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمرشح موسى مصطفى موسى، وتستقبل اللجان الفرعية على امتداد محافظات مصر 59 مليون ناخب تشملهم قاعدة بيانات الناخبين، من اليوم حتى الأربعاء المقبل، ومن المنتظر إعلان نتيجة الجولة الأولى الاثنين 2 أبريل.













