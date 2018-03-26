» وزير الداخلية يتابع تأمين الانتخابات

26 مارس 2018 - 04:36 م

تابع اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، اليوم الاثنين، سير العملية الانتخابية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بقطاع الأمن؛ واطمأن على تنفيذ بنود الخطة الأمنية الموضوعة.

كما أجرى "عبد الغفار" عدة اتصالات مع مديري الأمن على مستوى الجمهورية عبر منظومة "الفيديو كونفرانس"، موجهًا بضرورة التواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية، والمتابعة المستمرة للحالة الأمنية، وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه الناخبين خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن المتابعة المستمرة لبلاغات المواطنين والتفاعل الفوري معها.

واطلع وزير الداخلية على الإجراءات التأمينية التى اتخذتها أجهزة الوزارة لتأمين العملية الانتخابية بما يكفل تحقيق الأمن للمواطنين أثناء ممارستهم حقهم الدستوري، مشيدًا بمستوى تلك الإجراءات بالتعاون مع القوات المسلحة، وشدد على ضرورة استنفار الطاقات والتصدي لمثيري الشغب والخارجين عن القانون.