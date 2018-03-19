بدء محاكمة ريهام سعيد و7 آخرين باختطاف الأطفال

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اختطاف الأطفال

ريهام سعيد

محاكمة ريهام سعيد

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، أولى جلسات مُحاكمة الإعلامية "ريهام سعيد" و7 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اختطاف الأطفال".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار، و محمد أحمد الجندي، وأمانة سر محمد فريد و سيد نجاح.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات بارتكاب جرائم التحريض والاشتراك في التحريض على اختطاف طفلين، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، والاتجار في البشر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، والتي أيدت صحتها تحريات أجهزة الأمن، أن الإعلامية ريهام سعيد وفريق إعداد برنامجها قاموا بارتكاب واقعة اختطاف أطفال بهدف تصوير حلقة تلفزيونية، وأن وقائع الاختطاف موضوع الاتهام جرت بتحريض من الإعلامية المتهمة وفريق إعدادها.

كما تضمنت التحقيقات اعترافات تفصيلية أدلى بها أحد المتهمين، تفيد ارتكاب الإعلامية المتهمة وبقية المتهمين في القضية، للجرائم المنسوبة إليهم، بقيامهم بتحريضه على ارتكاب وقائع اختطاف الأطفال والاتجار في البشر.


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