» شاهد.. مفاجأة عن الأتوبيسات ذات الطابقين فى العاصمة

19 مارس 2018 - 01:22 م

قال طارق عبد الحميد محافظ القاهرة، إنه تم تدشين 12 أتوبيس بدورين لهيئة النقل العام للسير فى شوارع العاصمة كدفعة أولى فى إطار خطة المحافظة لتطوير هيئة النقل العام، لافتاً إلى أن الأتوبيس مكيف بالكامل ويتميز بوجود شبكة الواى فاى، علاوة على شاشات عرض داخلية وخارجية ، ونظام صوتى للأعلان عن أسماء المحطات



وأكد عبد الحميد في تصريحات نقلتها فضائية "أون لايف"، أثناء أطلاق الأتوبيسات جديدة بدورين اليوم الإثنين، أن هيئة النقل العام تسعى للتعاقد لـ 130 مينى باص خلال هذا العام، موضحاً أن الأتوبيسات الجديدة تعمل بأجرة 5 جنيهات فقطولفت، إلى انه يوجد كاميرات مراقبة بالأتوبيسات لمتابعة السائق الحالة الداخلية بالطابقين بالأتوبيس أثناء السير.



وتابع محافظ القاهرة، أن تحرك الأتوبيسات المتميزة بالدوريين بمنطقة المرج والتجمع الثالث كمرحلة أولى، والتجمع الخامس وكوبرى القبه كمرحلة ثانية وتعتبر من أهم المناطق التى تشهد الأزدحام الشديد.



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