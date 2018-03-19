عاطلان يقتلان شابا لسرقة هاتفه و100 جنيه في المرج

19 مارس 2018 - 01:17 م

أمطر عاطلان شابًا رميًا بالرصاص لسرقة هاتفه المحمول بالمرج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لقسم شرطة المرج يفيد بوصول "إسلام م" 22 سنة جثة هامدة إثر اصابته بطلق نارى أودى بحياته.

وذكرت التحقيقات أن أن صديق المجنى عليه " جرجس ت"، تعرض لواقعة سرقة بالإكراه أثناء استقلاله سيارته بمنطقة المرج حيث اعترضه مسجلان واستوليا منه على هاتفه المحمول و100 جنيه كانت بحوزته.

وكشفت التحريات أن المجنى عليه اتصل بصديقه، وطلب منه الحضور، وعقب وصوله حدثت مشاجرة مع أحد المتهمين الذى أخرج سلاحه، وأطلق النار على المجنى عليه.