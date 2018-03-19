» بالفيديو.. مرتضي منصور يفتح النار على شوبير

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مرتضى منصور

ال تي سي

احمد شوبير

هدد المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، الكابتن أحمد شوبير على الهواء بسبب تأييد الأخير للقرار الذي اتخذه النادي الأهلي بتمديد عقد اللاعب عبد الله السعيد.

وقال "منصور" فى مداخلة هاتفية ببرنامج "ملعب الشريف" المذاع علي فضائية "ال تي سي"، مخاطبا شوبير: "أبعد عن نادي الزمالك يا شوبير أن قبل كدا قعدتك سنة في البيت".

وأكد "منصور"، أن إدارة نادي الزمالك اتخذت قرارا بعدم إجراء أي مداخلات هاتفية مع برنامج "شوبير"، قائلا: "من فضلك انسا نادي الزمالك لا بالخير ولا بالشر.

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