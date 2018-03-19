فرجانى: "حال الإعلام يصعب على الكافر"

19 مارس 2018 - 12:55 م

قال نادر فرجانى, خبير الاقتصاد الدولى, إن الإعلام فى مصر قام ببث عدد من الادعاءات بشأن نسب الإقبال فى التصويت للانتخابات الرئاسية خارج مصر, مؤكدًا أن الشعب المصرى أكثر دراية ووعى وفهم لواقع الأمور التى تدور من حوله.

وقال فرجانى خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "حال الإعلام يصعب على الكافر بسبب ضعف الإقبال على المشاركة في الانتخابات الرئاسية في الخارج".

وأضاف فرجانى مستكملاً: "وهذا موقف محرج لا ريب أمام الشعب الواعي أن يتم الإدعاء عليه بالاحتفاء البالغ بالمشاركة في انتخابات المصريين بالخارج, وهذا دليل إفلاس".

وتابع قائلا: "كثرة مسئولي السفارات يبالغون في طول الصفوف وبعض قنوات الإعلام تدعى حشودا كثيفة على صور لشخص واحد أمام صندوق".

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، انتهاء ماراثون الانتخابات الرئاسية فى الخارج بالأمس وغلق اللجان الفرعية وعددها 139 لجنة فى 124 دولة، والتى أجريت فيها عمليات التصويت فى الانتخابات الرئاسية على مدار أيام 16 و17 و18 مارس الجارى، وبدء عمليات الفرز فيها لحصر عدد المشاركين فى تلك الانتخابات والأعداد الصحيحة والباطلة وما حصل عليه كل من المرشحين من أصوات.