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"ميسي": "الشيكولاتة والمياة الغازية تدخلني في نوبات قىء"

الرياضة

ميسي
ميسي

متابعات- محمد الخرو

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ميسي

برشلونة

الحلويات

المياه الغازية

الشكولاتة

أكد النجم العالمي ليونيل ميسي، مهاجم نادي برشلونة الإسباني أن تناوله الحلويات بشكل عام و"الشكولاتة" بشكل خاص والمياه الغازية ضمن المأكولات التي تسببت في نوبات القئ التي كنت اعاني منها خلال المباريات.

وأشار "ميسي" إلى أنه توقف عن تناولها كل هذه الأنواع من المأكولات  بشكل مبالغ فيه حالياً، وفقا لصحيفة "أ س" الإسبانية في عددها اليوم الاثنين.

ونقلت الصحيفة عن اللاعب الأرجنتيني، قوله: "كان لدي كل شيء هناك في الداخل، أكلت بشكل سيء طوال سنوات عديدة، في سن 22 أو 23 عاماً لا تدرك شيئاً ولا تفكر بأي شيء، كنت أتناول الشكولاتة والحلويات والمياه الغازية، الآن آكل بشكل جيد، أسماك ولحوم وخضراوات، أتناول كل شيء ولكن بنظام، دائماً هناك وقت من أجل القيام بهذا".

وأوضح أنه يأكل كل شيء في الوقت الحالي ولكن وفقاً لنظام محدد، مما يجعله يشعر بأنه أفضل داخل الملعب، إذ قال: "لقد لاحظت التغيير، وخاصة فيما يتعلق بنوبات القيء، لم تعد تحدث لي".

وعانى اللاعب الأرجنتيني من سلسلة من نوبات القيء خلال المباريات، مما دفعه إلى تغيير نظامه الغذائي، إذ أكد أن منذ التزامه ببرنامج حمية غذائية لم تعد هذه النوبات لمهاجمته.


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