» بالفيديو.. "أحلام" تحاول الهرب من "ذا فويس"

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احلام
احلام

وكالات

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ذا فويس

اليسا

احلام

محمد حماقي

عاصي الحلاني

حاولت الفنانة أحلام الهروب في برنامج "ذافويس" الذي يعرض على فضائية "إم بي سي مصر" عقب أن طالبها أعضاء لجنة التحكيم "عاصي وإليسا وحماقي" الاختيار بين الثنائي يوسف السلطان وعبود أغوب، على الرغم من كونهما ضمن فريق عاصي الحلاني وليس بفريقها.

ولم تجد أحلام ردًا على الأمر سوى محاولة الانسحاب قائلة: "ممكن انسحب أنا من ذا فويس؟"، وهو الأمر الذي ردت عليه "إليسا" قائلة "لا غنى عنك أحلام.. أبدا أبدا"، إلا أن الأخيرة تابعت قائلة: "أنا برجع أقولكم أنو أنا بصراحة ودي انسحب من ذا فويس اليوم.. يعني ما ودي أكفي".

وبدوره رد عاصي الحلاني على أحلام قائلا "وجود أحلام إضافة لـ"ذا فويس"، لتحاول بعدها أحلام تفسير الأمر بكونها قبل أن يصعد الثنائي على المسرح طلبت إحضار منديل لها خاصة وأنها لم تكن تتمالك دموعها، ووصفت الثنائي بكونهما يغنيان خارج الفضاء.

وفي النهاية وقع اختيار عاصي الحلاني على يوسف السلطان من أجل استكمال البرنامج، فيما قام حماقي بخطف عبود أغوب بعد منافسة مع "إليسا".
شاهد الفيديو..


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