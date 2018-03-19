"واتفورد": لا أحد يوقف محمد صلاح

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أشاد خافي جارسيا، المدير الفنى لنادي واتفورد الإنجليزي، بالمستوى الذي ظهر اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي أمام فريقه في المباراة التي انتهت بفور "الريدز" 5-0.

وسجل الفرعون المصري 4 أهداف "سوبر هاتريك" فى المباراة التى جمعتهما أمس الأول، السبت، بملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وقال خافى جارسيا فى تصريحات لصحيفة "ميرور" الإنجليزية، "محمد صلاح يذكرنى بنجم برشلونة ليونيل ميسى، هذا الثنائى يصعب على أى فريق إيقافه، يمتلكان القدرة على التسجيل فى أى لحظة، فى ظل القدرات الفهنية والتهديفية الفائقة التى يمتلكها الثنائى".


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