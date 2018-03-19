بالصور.. انهيار منزل مهجور بمدينة الأقصر

19 مارس 2018 - 12:08 م

انهار منزل من الطوب اللبن، ومكون من طابقين، اليوم الاثنين، بمنطقة أبو الجود بمدينة الأقصر، دون حدوث إصابات بشرية.

وأوضح شهود عيان من أهالي المنطقة، أنهم فوجئوا بانهيار داخل أحد المنازل المهجورة بحارة أمام مجمع المدارس بمنطقة أبو الجود، وتم إبلاغ الجهات المختصة، حيث انتقل رجال الشرطة والحماية المدنية إلى المكان، برفقة سيدة راشد مدير المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر، ومسئولي رئاسة حي وسط، ومسئول لجنة الإنشاءات الآيلة للسقوط.

وبالانتقال والفحص تبين أن المنزل مكون من طابقين ومبنى بالطوب اللبن "غير مأهول بالسكان"، مع ظهور تشققات وشروخ طولية وعريضة بالحوائط الداخلية والخارجية، فضلا عن وجود وميول في المنزل، كما تم قطع التيار الكهربائي عنه، ووصلة المياه تمهيدًا لإزالته بشكل كامل.

ومن جانبه، أمر العميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر، بسرعة استصدار أربع قرارات إزالة للمنزل وثلاثة أخرى بجوار وأمام المنزل المنهار إثر تصدعهم وذلك بعد تشققهم، خوفا من تعرض حياة المواطنين بالمنطقة للخطر.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ضد صاحب المنزل، وتم تحويل المحضر إلى النيابة العامة لتتولي التحقيقات.