  • الإثنين 19 مارس 2018
  • بتوقيت مصر01:51 م
بحث متقدم
ساويرس

ساويرس يوجه رسالة إلى الرئيس السوداني

ن

معلومات عن محاورة الرئيس أبرزها.. رسالة "إنتى متبرجة"

محمد صلاح

تقارير: رباعية "صلاح" تذبح "جاريث بيل"

صورة من الفيديو..

شاهد.. السيسى يستقبل عمر البشير بمطار القاهرة

صورة الخبر

"مريم المصرية".. "ريجيني" آخر في بريطانيا

مصرع 4 وإصابة 25 آخرين فى انقلاب أتوبيس سياحي بالغردقة

إصابة 22 سائحا في انقلاب أتوبيس بطريق مرسي علم- إدفو

صلاح

"واتفورد": لا أحد يوقف محمد صلاح

محمد سعد خيرالله

القبض على أدمن "مناهضة أخونة مصر" السابق

سعد الصغير

ماذا قال سعد الصغير في قاعة محاكمة ريهام سعيد

الرئيس السيسي في لقطة من الحوار

السيسى: "لن أكون محل إجماع مطلق"

بالصور.. انهيار منزل مهجور بمدينة الأقصر

قبلي وبحري

انهيار منزل بالأقصر
انهيار منزل بالأقصر

صالح عمر

أخبار متعلقة
#

مصرع فتاتين فى انهيار منزل بالأقصر

#

الأمطار تتسبب بانهيار جزئى لعقار بالإسكندرية

#

بالصور.. شجرة تنقذ منزل من كارثة في القليوبية

#

مصرع شخص وإصابة آخر في انهيار شرفة منزل بأسيوط

الأقصر

أبو الجود

منزل انهيار

انهار منزل من الطوب اللبن، ومكون من طابقين، اليوم الاثنين، بمنطقة أبو الجود بمدينة الأقصر، دون حدوث إصابات بشرية.

وأوضح شهود عيان من أهالي المنطقة، أنهم فوجئوا بانهيار داخل أحد المنازل المهجورة بحارة أمام مجمع المدارس بمنطقة أبو الجود، وتم إبلاغ الجهات المختصة، حيث انتقل رجال الشرطة والحماية المدنية إلى المكان، برفقة سيدة راشد مدير المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر، ومسئولي رئاسة حي وسط، ومسئول لجنة الإنشاءات الآيلة للسقوط.

وبالانتقال والفحص تبين أن المنزل مكون من طابقين ومبنى بالطوب اللبن "غير مأهول بالسكان"، مع ظهور تشققات وشروخ طولية وعريضة بالحوائط الداخلية والخارجية، فضلا عن وجود وميول في المنزل، كما تم قطع التيار الكهربائي عنه، ووصلة المياه تمهيدًا لإزالته بشكل كامل.

ومن جانبه، أمر العميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر، بسرعة استصدار أربع قرارات إزالة للمنزل وثلاثة أخرى بجوار وأمام المنزل المنهار إثر تصدعهم وذلك بعد تشققهم، خوفا من تعرض حياة المواطنين بالمنطقة للخطر.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ضد صاحب المنزل، وتم تحويل المحضر إلى النيابة العامة لتتولي التحقيقات.





تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الانتخابات الرئاسية والمال السايب !

جمال سلطان

السياسة «المُعمَّمة» لعب بالنار.. وليست سلامًا للديار!

محمود سلطان

لماذا فشلوا في تجميل الانتخابات؟!

فراج إسماعيل

رسالة مفتي استراليا في نهاية ولايته الثانية

أ.د: إبراهيم أبو محمد

بريطانيا غاضبةٌ من روسيا.. فمتى يغضب العرب لأنفسهم؟!

طه خليفة

الصين والرجل الأوحد..هل بدأت الحرب؟

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» نور فرحات ينشر توقعًا لنتيجة الانتخابات الرئاسية
» شاهد.. مفاجأة عن الأتوبيسات ذات الطابقين فى العاصمة
» موقع ألماني: المرأة المصرية تحل معضلة جيولوجية
» "ميسي": "الشيكولاتة والمياة الغازية تدخلني في نوبات قىء"
» بالفيديو.. "أحلام" تحاول الهرب من "ذا فويس"
» بالفيديو.. مرتضي منصور يفتح النار على شوبير
» الحكومة الألمانية تطالب مصر بإنهاء الممارسات القمعية
» سر غضب السادات على مصطفى أمين
» إسرائيل تعتقل فرنسيا بتهمة تهريب أسلحة للفلسطينيين
» الذهب يتراجع ليسجل هذا الرقم
» "التموين" تكشف حقيقة حذف أصحاب دخل 2500 جنيه

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • عصر

    03:34 م

  • فجر

    04:42

  • شروق

    06:05

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
قطار
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني
علماء مصريون
رامي جان