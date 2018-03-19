القبض على أدمن "مناهضة أخونة مصر" السابق

19 مارس 2018 - 12:06 م

أعلن محمد سعد خير الله، الناشط السياسى ومؤسس الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، عن القبض على الأدمن السابق للجبهة والذى يدعى محمد حامد وهو عضو فى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، مشيرا إلى أن الحزب لم يتواصل معه حتى الآن.

وقال خير الله خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "بمجرد أن علمت بالقبض على محمد حامد من أحد الأصدقاء بادرت فورًا واتصلت بأمين الإعلام لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي كون محمد حامد عضوا بهذا الحزب وأوضحت له "عنوان محمد حامد".. حتي يتسني لهم سهولة الوصول لمكان الاحتجاز عن طريق الهيئة القانونية للحزب..وتوقعت تحرك فوري منهم وهو ما لم يحدث؟".

وأضاف الناشط السياسى: "علمت بعدها بعدة أيام من أحد الأصدقاء من المحامين ظهور محمد حامد وحيدًا أمام نيابة الجمرك من ما يثير علامة استفهام كبيرة جدًا خصوصا أن هناك تاكيدات وشواهد يتحدث عنها كثيرون بأن هناك وشاية في الأمر من شخص معلوم جدًا للحزب كان علي خلاف معلن مع حامد فما هو الأمر؟ حامد هو الأدمن السابق للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، وكان له دور بارز جدًا معلوم للجميع وهو قبل ذلك أحد ابناء ثورة يناير المجيدة من ما كانوا يحلمون "بمصر الجديدة".



ولم يتسن لـ"المصريون" التواصل مع وزارة الداخلية للرد على ما جاء بالخبر من اتهامات.