» هذا ما قاله "بوتين" في أول كلمة له بعد فوزه

19 مارس 2018 - 12:37 ص

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، متحدثا عن سبب تصويت الروس لصالحه، إن روسيا بحاجة إلى تقدم، ويمكن للبلاد أن تفعل ذلك.



وأكد بوتين في مقره «من المهم جداً توحيد جهود جميع الناس، بغض النظر عن المرشح الذي صوتوا له. لماذا — لأننا نواجه مهام معقدة وصعبة للغاية، ونحن لا نحتاج فقط إلى حلها، كما في النظام الحالي، نحتاج إلى التنفيذ».



وأوضح بوتين، في كلمة ألقاها خلال تجمع كبير خاص أقيم مساء اليوم الأحد وسط موسكو بمناسبة ذكرى انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا بالتزامن مع فرز الأصوات، والتي تشير نتائجها الأولية إلى حصوله على أكثر من 74 بالمئة من أصوات الناخبين: «أود أن أوجه إلى كل من اجتمع اليوم هنا في موسكو ولجميع أنصارنا على أراضي بلادنا الكبيرة برمتها، شكرا جزيلا لكم على هذه النتيجة».



وأضاف بوتين: «أرى في ذلك تقديرا لما أنجز خلال السنوات الأخيرة في ظروف صعبة جدا، أرى ثقة الناس بنا وأملهم في أن نعمل بمثل هذه الدرجة من المسؤولية لتحقيق نتائج أكبر».

