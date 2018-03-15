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محافظ القاهرة: 1399 مقرًا انتخابيًا للانتخابات الرئاسية

الحياة السياسية

الانتخابات
الانتخابات

متابعات-عمرو محمد

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أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة استعداد المحافظة الكامل لإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة، حيث تم التجهيز الإداري الكامل لجميع المقرات الانتخابية سواء الفرعية والبالغ عددها 1399 مقرا واللجان العامة وعددها 44 لجنة عامة لاستقبال حوالي 7.4 مليون مواطن بالقاهرة للإدلاء بأصواتهم .

وأشار المحافظ ، في بيان للمحافظة اليوم، إلى أن أيام 26، 27 ، 28 مارس الجاري هي عرس للديمقراطية، وتحالف قوى الشعب لاستكمال مسيرة مصر الاقتصادية والقضاء علي الإرهاب، داعياً المواطنين إلى النزول والمشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم .

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ التنسيقي للاستعداد لتجهيز المقرات الانتخابية المحددة من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لتيسير سبل إدلاء المواطنين بأصواتهم بكل يسر وسهولة، بحضور ممثلي وزارة الداخلية والمستشار العسكري بالمحافظة ونواب المحافظ ورؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات ورؤساء هيئات النقل العام والنظافة .

وأكد المحافظ على عدم السماح قطعيا بتواجد أي سيارات متهالكة أو مخلفات أو إشغالات بالقرب من المقرات الانتخابية، مع توفير كشافات إضاءة طوارئ بواقع كشافين بكل لجنة، وتوفير مولدات كهرباء احتياطية بكافة اللجان العامة ، وكذلك وسائل إطفاء سريع بجميع المقرات لمواجهة أي طارئ .

وأضاف أنه يجب تنظيم إدلاء 200 ألف موظف يعملون بمحافظة القاهرة بديوانها وأحيائها والمديريات والهيئات التابعة لهم بأصواتهم على مدار الثلاثة أيام، من خلال خطة ومنظومة عمل، بشرط عدم التأثير على حركة العمل بكافة الجهات .

كما أشار المحافظ إلى أنه تم إعداد حملة إلكترونية من جانب المحافظة على موقع المحافظة والأحياء، لتحفيز المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات، مؤكدا على أن دور المحافظة في الانتخابات الرئاسية المقبلة يقتصر على إتمام وتجهيز المقرات والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين .



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