أطفال القليوبية رقم واحد في الإصابة بمرض التقزم

قال اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، إن محافظة القليوبية مصنفة رقم واحد على مستوى الجمهورية في إصابة الأطفال بمرض التقزم.
وأكد عشماوي، أن نسبة المصابين بمرض التقزم وصلت إلى 60% من أطفال المحافظة وهذا رقم كبير وخطير، ويجب التصدي لهذا المرض بشتي الطرق من أجل الحفاظ علي أطفالنا وشباب المستقبل.
وأضاف عشماوي، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين مركز البحوث ومؤسسة مصر الخير، علي تصنيع وجبات "بسكويت" تقدم للأطفال من سن عامين حتي 3 أعوام لعلاج هذا المرض حيث إن الأطفال في هذه السن أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض نتيجة سوء التغذية.
جاء ذلك خلال المجلس التنفيذي الذي عقد اليوم الخميس، بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء فرحات السبكي السكرتير العام، والمهندس مصطفي عباس السكرتير المساعد، واللواء محمد درويش مدير مرور القليوبية، وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.