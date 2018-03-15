القضاء الأعلى: "لا قضاء بغير محاماة ولا محاماة بدون قضاء"

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القضاء الأعلى

محكمة النقض

لمستشار مجدى أبوالعلا

اتحاد المحامين الافارقة

استعرض المستشار مجدى أبو العلا دور المحكمة المصرية والنظام القضائى المصري ومدى أهميته بالقارة الأفريقية على مدار التاريخ بالنسبة لمصر خاصة فى ظل اهتمام القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر قلب القارة بالروابط الأزلية مع الإخوة الأفارقة.

جاء ذلك خلال لقاء المستشار مجدى أبو العلا رئيس القضاء الأعلى بوفد اتحاد المحامين الافارقة برئاسة رئيس الاتحاد السيد هانبيال "النيجيرى" ونائبيه والذى قدم دعوة لرئيس محكمة النقض وعدد من رجال القضاء لحضور مؤتمر روساء المحاكم العليا الأفريقية الذى ينعقد هذا العام بدولة كينيا.

وقدم المستشار مجدى أبوالعلا درع مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض لرئيس الوفد متمنيا دوام التعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة.


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