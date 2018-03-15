"تريكة" ينعي والدة نجم الزمالك

15 مارس 2018 - 02:24 م

نعي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، محمد أبو تريكة، لاعب النادي الزمالك والمحلل في شبكة بن سبورت الرياضية هيثم فاروق لوفاة والدته.

وأضاف في تدوينة له علي حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلا، "خالص العزاء للكابتن هيثم فاروق في وفاة الوالدة رحمة الله عليها وغفر لها وأسكنها فسيح جناته وجعل قبرها روضة من رياض الجنة".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة تريكة حيث قال عزة على: "الله يرحمها كانت من أطيب الناس"

وأضاف آخر قائلًا: "الله يرحمها ويغفر لها وحشنى انت فعلا نازل إن شاء الله قريبا مصر".