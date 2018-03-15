» إحالة فيفي عبده لنيابة الأموال العامة

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الاموال العامة

نيابة الاموال العامة

التهرب الضريبى

أحالت وزارة المالية ملف الفنانة فيفى عبده إلى نيابة الأموال العامة، بتهمة إخفاء نشاطها الفنى الحقيقى، وعدم تسجيل إيرادات أعمالها الفنية، بهدف التهرب من دفع الضرائب، وتم بالفعل تسجيل قضية تهرب ضريبى فى النيابة.

وأفادت مصادر قانونية، بأنه بمراجعة سجلات الضرائب لعام 2016، تبين إخفاء فيفى لإيراداتها الحقيقية عن مصلحة الضرائب، حيث تم فحص جميع إيراداتها خلال فترة التهرب الضريبى من قبل المصلحة وعمل مذكرة بها، وتم رفعها لوزير المالية الذى وافق على إحالة الملف للنيابة والتحقيق.

إلا أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد استدعائها لسراى النيابة بهدف الاستماع إلى أقوالها.


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